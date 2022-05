Bohemian Rhapsody – Cinéma en plein air, 18 juin 2022, .

Bohemian Rhapsody – Cinéma en plein air

2022-06-18 – 2022-06-18

Un cinéma en plein air à Châtelaudren, ça vous tente ? Une envie de nouveauté flotte au dessus de l’étang !

Avant de vous retrouver fin août pour le festival Attrap’Sons, l’association Fest In Leff vous propose un moment festif et original : un cinéma en plein air.

Le rendez-vous est donné à 19h pour un pique-nique ensemble avant la projection du film « Bohemian Rhapsody Le Film » à la tombée de la nuit (vers 22h) sur un écran de 60 m². Des animations seront proposées lors de la soirée, avant la projection. Une buvette et du pop-corn feront partie de la fête !

Pour votre confort et bénéficier de conditions optimales de visionnage, pensez à emmener votre chaise, pouf ou transat !

festinleff@gmail.com http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=185719.html

