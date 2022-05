Bohemian Harmony – Hommage à Queen Arc-et-Senans, 21 mai 2022, Arc-et-Senans.

Bohemian Harmony – Hommage à Queen Saline royale Grande rue Arc-et-Senans

2022-05-21 – 2022-05-21 Saline royale Grande rue

Arc-et-Senans Doubs Arc-et-Senans

8 EUR L’Harmonie Municipale d’Ornans et l’EMIPO vous propose deux concerts pour revivre les plus belles pages de Queen ! Un orchestre de 60 musiciens, 300 choristes enfants et adultes et le groupe de Rock GAIL en invité d’honneur se partageront la scène lors de ce grand évènement !

Billetterie en ligne.

+33 9 77 37 66 02 https://emipo.fr/concert-queen-bohemian-harmony/

Saline royale Grande rue Arc-et-Senans

