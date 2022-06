Bohemian Dust, Rock Arbois, 15 juillet 2022, Arbois.

Bohemian Dust, Rock

Square Sarret de Grozon 9 Grande Rue Arbois Jura

2022-07-15 – 2022-07-15

EUR Vendredi 15 juillet à 21h

Bohemian rhapsody, Another one

bites the dust, The show must go

on, I want it all … Voilà quelques-uns

des succès mondiaux que BOHEMIAN DUST fait résonner en

live, plongeant le spectateur dans l’univers de ce groupe si

particulier. Pour rester Adèle aux riches arrangements vocaux

des enregistrements, BOHEMIAN DUST est complété par 7

choristes empruntés aux meilleures chorales de la région

Lorraine. InziEye, Vj messin, ajoute ses images en constante

évolution aux sons du groupe, pour en faire un spectacle

énergique et haut en couleurs.

CONCERTS dans le square Sarret de

Grozon les vendredis soirs

du 8 juillet au 12 août à 21h!

Concerts gratuits organisés par la Ville d’Arbois

Petite restauration et buvette par le club Triangle d’Or Jura Foot

+33 3 84 66 55 55 https://www.arbois.fr/agenda/

Vendredi 15 juillet à 21h

Square Sarret de Grozon 9 Grande Rue Arbois

