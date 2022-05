Bohemian Circus Kabaret Biarritz, 21 mai 2022, Biarritz.

Bohemian Circus Kabaret Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz

2022-05-21 – 2022-05-21 Le Colisée 11 Avenue Sarasate

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Bohemain Circus Kabaret est une co-création où s’entremêlent danse orientale fusion et clown théâtre improvisation, un instant hors des codes et du temps dans un Kabaret nomade éphémère. La danse et le clown s’y rencontrent et se délaissent faisant place à la magie de l’instant à mi-chemin entre le cirque et le cabaret, un spectacle haut en couleurs aux inspirations musicales hétéroclites.

Direction artistique/Chorégraphe : Alexandra B.

Mise en Scène : Sylvain Legardeur et Alexandra B.

Interprètes : Compagnies La Tribu Nomade et Colpo Di Scena.

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz

