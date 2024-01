Cafés-Mémoire de la Maison Familiale d’Henri Matisse Bohain-en-Vermandois, vendredi 16 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 14:30:00

fin : 2024-02-16 16:00:00

La maison familiale d’Henri Matisse organise 1 café-mémoire par mois de janvier à juin. C’est l’occasion de venir échanger sur vos expérience et vos souvenirs autour du thème » De l’échoppe à l’e·shop ».

De plus, des ateliers jeunes et des débats intergénérationnel sont également prévus.

Au terme de ces cafés-mémoire, un recueil de documents et de témoignages sera réalisé, et une exposition prendra place à la maison familiale.

Les cafés-mémoire sont organisés un vendredi par mois de 14h30 à 16h, chaque café-mémoire se concentrera sur un type de commerce – 19 janvier, mercerie-textile

– 16 février, droguerie-quincaillerie

– 22 mars, graineterie épicerie

– 19 avril, boucherie, crèmerie, métiers de bouche

– 17 mai, débit de boisson

– 21 juin, photo librairie papeterie

Maison familiale d’Henri Matisse, 26 rue du Château, 02110 Bohain-en-Vermandois.

Téléphone : 03 23 60 90 54

Inscriptions non obligatoire, mais préférable.

26 Rue du Château

Bohain-en-Vermandois 02110 Aisne Hauts-de-France



