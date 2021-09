Boha (cornemuse des landes de Gascogne) COMDT, 11 décembre 2021, Toulouse.

Boha (cornemuse des landes de Gascogne)

du samedi 11 décembre au dimanche 12 décembre à COMDT

Le stage portera sur des techniques, des jeux et des exercices pour développer sa propre musicalité tout en restant à l’écoute des autres musiciens. Quelle posture adopter pour le jeu solo, en duo ou en groupe ? Comment accompagner, improviser, utiliser les bonnes harmonies, donner envie de danser ? Tempo, cadence, groove, variation : comment s’approprier ces outils pour qu’ils deviennent plus que des concepts ? Le répertoire traditionnel de Gascogne sera abordé, ainsi que des compositions plus récentes. – Passionné et spécialiste de la boha (cornemuse des landes de Gasconha), Adrien possède un jeu généreux, virtuose et dont la cadence incite à la danse. En 2016, il sort un disque solo, « Boha en Viu ! », salué par la chronique. Il est musicien en solo et au sein de plusieurs formations de bals et concerts (Clica Dròna, DuoBois, La Vesina, Terratrèm…) Il participe à de nombreux projets autour des musiques traditionnelles et actuelles. (Création « Monde de Bohas » en 2018). Il enseigne au COMDT (Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles), et intervient régulièrement au sein des associations « Bui’son Danse » et « Culturas d’Oc 47 », et à l’école de musique Couserans-Pyrénées. En 2017, il obtient le DEM (Diplôme d’études musicales) spécialité Occitan à Toulouse Il est également Lauréat du concours solo des Rencontres internationales de luthiers et maîtres sonneurs du Château d’Ars en 2010 et Lauréat du concours « petites formations » en 2012 avec Clica Dròna. > pour les joueurs de boha de niveau intermédiaire à confirmé.

Sur inscriptions / 55 ou 44€ (voir modalités)

Stage de Boha (cornemuse des landes de Gascogne) avec Adrien Villeneuve

