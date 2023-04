Balade contée aux flambeaux Platelle des 4 fils Aymon, 7 mai 2023, Bogny-sur-Meuse.

La compagnie légendaire des 4 fils Aymon organise deux balades contées à la lueur des torches départ à la platelle des 4 Fils Aymon. Buvette et petite restauration sur place à partir de 17h. Réservation souhaitable par message au 06 23 43 12 91..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 . .

Platelle des 4 fils Aymon Rue du château

Bogny-sur-Meuse 08120 Ardennes Grand Est



The legendary company of the 4 sons Aymon organizes two storytelling strolls by torchlight, starting at the 4 sons Aymon plate. Refreshments and snacks on site from 5 pm. Reservation required by message to 06 23 43 12 91.

La legendaria compañía de los 4 hijos Aymon organiza dos paseos con antorchas que comienzan en la placa de los 4 hijos Aymon. Refrescos y aperitivos en el lugar a partir de las 17:00 horas. Es necesario reservar por mensaje al 06 23 43 12 91.

Die legendäre Gesellschaft der 4 Söhne Aymons organisiert zwei Märchenwanderungen im Schein der Fackeln, die an der Platelle der 4 Söhne Aymons beginnen. Getränke und kleine Speisen vor Ort ab 17 Uhr. Reservierung per Nachricht unter 06 23 43 12 91 erwünscht.

Mise à jour le 2023-03-29 par Ardennes Tourisme