Rando des petites grenouilles, 7 mai 2023, Bogny-sur-Meuse.

Départ 14h visite de la ferme Paradis sur le parcours de 7-8 kmGoûter à l’arrivée participation pour l’association Epaj08.

2023-05-07

Bogny-sur-Meuse 08120 Ardennes Grand Est



Departure at 2pm, visit of the Paradis farm on the 7-8 km route. Snack at the end, participation for the association Epaj08

Salida a las 14h, visita de la granja Paradis en el recorrido de 7-8 km. Almuerzo al final, participación para la asociación Epaj08

Start 14 Uhr Besuch des Bauernhofs Paradis auf der 7-8 km langen StreckeSnack bei der Ankunft Teilnahme für den Verein Epaj08

