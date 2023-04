Carnaval Rue de l’avenir, 23 avril 2023, Bogny-sur-Meuse.

Animations, buvette et restauration au cosec de Levrézy, concours de costumes enfants, spectacle à 18h30.

2023-04-23 à ; fin : 2023-04-23 . .

Rue de l’avenir

Bogny-sur-Meuse 08120 Ardennes Grand Est



Animations, refreshments and catering at the cosec of Levrézy, children’s costume contest, show at 6:30 pm

Animación, refrescos y comida en el cosec de Levrézy, concurso de disfraces infantiles, espectáculo a las 18.30 h

Animationen, Getränke und Essen im cosec de Levrézy, Kostümwettbewerb für Kinder, Show um 18.30 Uhr

Mise à jour le 2023-02-22 par Ardennes Tourisme