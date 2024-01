BOGDAN RAȚA « THE CROSSING » LE CASTELET TOULOUSE Toulouse, jeudi 29 février 2024.

BOGDAN RAȚA « THE CROSSING » LE CASTELET TOULOUSE Toulouse Haute-Garonne

Le Castelet accueille le travail du sculpteur Bogdan Rața pour sa première exposition à Toulouse !

Bogdan Rața vit et travaille entre Bucarest et Timisoara. Pour sa première exposition à Toulouse, il présente un ensemble conséquent de sculptures, habitant les différents espaces intérieurs et extérieurs du Castelet.

Silhouettes graciles, corps contorsionnés, hypertrophiés s’installent dans ce bâtiment de la prison, suggérant une incarnation poétique. Cette présence figurée et illusoire fait écho à l’histoire du lieu.

L’artiste use de nouveaux matériaux et procédés techniques pour la réalisation de ces œuvres, à l’encontre des lois de la physique.

Si vous souhaitez une visite commentée, rendez-vous du mercredi au samedi à 15h . .

LE CASTELET TOULOUSE 18 Grande-rue Saint Michel

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie monuments@culture.toulouse.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 11:00:00

fin : 2024-06-30 18:00:00



L’événement BOGDAN RAȚA « THE CROSSING » Toulouse a été mis à jour le 2024-01-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE