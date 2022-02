BOGDAN KONOPKA, NOTES DE LUMIÈRE Les Douches la Galerie Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

BOGDAN KONOPKA, NOTES DE LUMIÈRE Les Douches la Galerie, 18 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du vendredi 18 février 2022 au samedi 30 avril 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

gratuit

Pour sa première exposition personnelle de Bogdan Konopka, Les Douches la Galerie présente une sélection de photographies témoignant à la fois de ses sujets de prédilection et de sa grande maîtrise du médium. Prises entre 1993 et 2017, ces images évoquent tant la force du végétal et le mouvement de l’eau que le passage du temps sur des lieux désertés. Réalisées à la chambre puis tirées par contact, ses photographies se dévoilent en petit format et dans une délicate gamme de gris. Depuis 2021, Les Douches la Galerie représente l’œuvre de Bogdan Konopka, dans la continuité et en plein accord avec la Galerie Françoise Paviot qui a défendu son travail durant plus de vingt ans. Les Douches la Galerie 5, rue Legouvé Paris 75010 Contact : https://www.lesdoucheslagalerie.com/ Expo

