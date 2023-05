Bogdan fait son show Théâtre Darius Milhaud Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Bogdan fait son show Théâtre Darius Milhaud, 17 juillet 2023, Paris. Du lundi 17 juillet 2023 au lundi 24 juillet 2023 :

lundi, mardi, jeudi

de 14h30 à 15h30

.Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 99 ans. payant Tarif normal : 9€ Tarif habitants du 19ème arrdt : 7€ Tarif centres de loisirs : 5€ Bogdan, une marionnette un peu fourbe, nous emmène, qu’on le veuille ou non, dans son imaginaire rempli d’illusions. De 5 à 99 ans. « Bogdan

fait son Show ! », un entremêlé de magie, musique en direct, mime, jonglage

et marionnettes pour tous les âges. Laissez-vous emporter dans le monde d’un

conteur d’histoires un peu particulier qui s’autoproclame la vedette du

spectacle ! Un combat acharné pour savoir qui présentera son spectacle, Hugo

Fonfon et sa magie maladroite arrivera-t-il à récupérer l’attention du public ?

Ou est-ce Bogdan qui prendra le dessus ? Ce

spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles

jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à proximité des parcs de la

Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle ! Auteur et mise en scène : Hugo Fonfon

Avec : Hugo Fonfon, Francesco Zevio ou Armand Fonty (en alternance)

Genre : Mime, Magie, Jonglage, Marionnettes & Musique en live

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris Contact : http://www.etedesptitsfutes.com 0142019226

