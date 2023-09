Découverte de la rue Lucie Randoin dans sa commune natale Pays d’Othe Bœurs-en-Othe, 24 septembre 2023 09:30, Bœurs-en-Othe.

Il est désormais possible de venir découvrir la plaque de rue dédiée à Lucie Randoin née Fandard, dans sa commune natale. Dimanche 24 septembre, 09h30 1

A la suite de la la belle cérémonie républicaine à Boeurs-en-Othe le samedi 23 septembre 2023, à l’invitation de la maire de la commune, Françoise Givaudin; des hommages fort justifiés ont été rendus de la part des autorités politiques et scientifiques du département de l’Yonne venues dévoiler une plaque de rue au nom de Lucie Randoin.

Née à Boeurs-en-Othe en 1885, Lucie Randoin, figure Icaunaise largement méconnue est devenue une biologiste et hygiéniste de tout premier plan. Ses travaux seront essentiels en matière de nutrition et d’accélération de filières agro-alimentaires à la pointe de l’innovation, comme les industries Probiomer fondées par Théophile Lognoné .

On doit beaucoup à Lucie Randoin par exemple sur l’identification des vitamines, la création des fondamentaux de la diététique et la création de la profession de diététicien, les premières grandes études nationales sur la nutrition des français et les premières campagnes de sensibilisation.

Après le décès de Marie Curie en 1934, aucune autre femme ne lui succédera avant Lucie Randoin, première femme à avoir enseigné à la faculté de médecine de Paris et deuxième femme à être élue membre de l’Académie de médecine en 1946.

Gilles Pirman, vice-président en charge de la santé au Conseil départemental de l’Yonne, a rappelé que deux jours plus tôt, c’est également le nom de Lucie Randoin qui était donné à la toute première promotion d’étudiants en médecine installée par le Conseil départemental de l’Yonne à Auxerre.

La sénatrice Dominique Vérien a insisté pour sa part sur le parcours de la femme Lucie Randoin et les différences encore persistantes entre hommes et femmes de nos jours avant que d’éminentes femmes de sciences venues de divers horizons et des universitaires retracent l’importance des travaux de cette icaunaise d’exception qui revient à la lumière.

Gilles Pirman, vice-président en charge de la santé au Conseil départemental de l’Yonne a par ailleurs donné son accord pour aider, via le Département, à l’organisation d’un rendez-vous scientifique à Paris en 2024 ou 2025.

Aura-t-il lieu à l’académie de médecine ?

