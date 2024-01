Boeuf vocal Agen, jeudi 28 mars 2024.

« Bœuf vocal occitan »,précédé de son Atelier préparatoire.

Le Bœuf vocal :

Dans l’esprit du « bœuf » musical classique, un chanteur entonne un morceau, et les autres chanteurs essaient d’y trouver leur place: en attrapant la mélodie et les paroles le cas échéant, en inventant un arrangement sur le vif, en improvisant, en jouant avec le rythme, la mélodie, les paroles…selon l’envie et l’inspiration de chacun et tous ensemble !.

Le répertoire utilisé pour ce bœuf vocal sera issu du monde « trad » occitan… mais il est ouvert aux chanteurs de tous horizons !.

Le bœuf vocal sera précédé d’un atelier préparatoire :

Dans cet atelier vous seront proposés des exercices d’écoute, de rythme, de polyphonie, des propositions d’arrangements simples et une approche de l’improvisation…qui vous permettront de vous « lâcher » au bœuf lui-même !. .

Au Florida

Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Début : 2024-03-28 19:00:00

fin : 2024-03-28 20:00:00



