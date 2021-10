Villebon-sur-Yvette MJC Boby Lapointe Essonne, Villebon-sur-Yvette Boeuf Trad Dansé MJC Boby Lapointe Villebon-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

On connait bien les boeufs jazz, ou rock, mais un bœuf trad, qu’est-ce que c’est? C’est une rencontre de musiciens qui jouent des standards de musiques traditionnelles (Irlande, Auvergne, Berry, Gascogne, Bretagne…) Si vous jouez d’un instrument traditionnel (cornemuse, vièle, violon, accordéon…) ou autres et que vous connaissez quelques airs trads, si vous avez envie de découvrir ou de retrouver les ambiances de pubs irlandais, si vous voulez faire quelques pas de danse sur ces musiques entrainantes: RDV le vendredi 19 novembre dès 20h00 à la MJC Boby Lapointe. Entrée libre Bar sur place MJC Boby Lapointe

C’est une rencontre de musiciens qui jouent des standards de musiques traditionnelles (Irlande, Auvergne, Berry, Gascogne, Bretagne…) MJC Boby Lapointe 8, rue des maraîchers 91140 Villebon sur Yvette Villebon-sur-Yvette Essonne

