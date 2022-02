Boeuf Trad Accoustik le Shamrock Irish Pub,Compiègne (60)

le Shamrock Irish Pub, Compiègne (60), le mercredi 16 mars à 20:00

**Boeuf Trad Accoustik** Musiques traditionnelles françaises et irlandaises, pour la battle. Musiques d’ici et de là-bas, pour le fun. Session et instruments acoustiques uniquement. Tous niveaux! Dans la joie et la bonne humeur. *source : événement [Boeuf Trad Accoustik](https://agendatrad.org/e/35517) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

