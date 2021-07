Orléans La Médiathèque Loiret, Orléans Bœuf sur le piano La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Le bœuf musical acoustique permet à des musicien-ne-s confirmé-e-s de se retrouver autour du piano de l’espace Musique-Image pour jouer librement et improviser. Inscription préalable au bureau de renseignement du 4ème étage. Le premier jeudi de chaque mois. La Médiathèque Médiathèque gambetta, orleans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-02T18:30:00 2021-09-02T19:30:00

