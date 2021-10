Villebon-sur-Yvette MJC Boby Lapointe Essonne, Villebon-sur-Yvette Boeuf Rock MJC Boby Lapointe Villebon-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Villebon-sur-Yvette

Boeuf Rock MJC Boby Lapointe, 26 novembre 2021, Villebon-sur-Yvette. Boeuf Rock

MJC Boby Lapointe, le vendredi 26 novembre à 21:00

Tous les derniers vendredis de chaque mois A partir de 21h00 Musiciens, musiciennes, ou simples spectateurs(trices), tous les derniers vendredis de chaque mois dès 21h00, la MJC organise sa soirée bœuf rock sur la grande scène ! En première partie, un groupe coup de cœur démarre la soirée. En seconde partie, venez jouer, profiter et rencontrer de nombreux musiciens amateurs ou professionnels, autour de grands standards du rock !

Entrée libre

Tous les derniers vendredis de chaque mois. A partir de 21h00, venez boeufer sur des standards du rock. MJC Boby Lapointe 8, rue des maraîchers 91140 Villebon sur Yvette Villebon-sur-Yvette Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T21:00:00 2021-11-26T23:55:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Villebon-sur-Yvette Autres Lieu MJC Boby Lapointe Adresse 8, rue des maraîchers 91140 Villebon sur Yvette Ville Villebon-sur-Yvette lieuville MJC Boby Lapointe Villebon-sur-Yvette