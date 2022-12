Boeuf – New Odd Draft Caen, 12 janvier 2023, Caen .

Boeuf – New Odd Draft

8 rue du Chanoine Vautier La Yourte du Tympan Caen Calvados La Yourte du Tympan 8 rue du Chanoine Vautier

2023-01-12 – 2023-01-12

La Yourte du Tympan 8 rue du Chanoine Vautier

Caen

Calvados

Frederik Bilhault (bat) et son groupe, New Odd Draft, s’occupent de la première partie.

Suite à la concertation avec les habitants du quartier Ste Thérèse, les boeufs ne pourront pas excéder 22h par respect pour les riverains. Mais comme on connait l’énorme envie de jouer des musiciens et la grande passion du public toujours plus nombreux, le Tympan propose donc une nouvelle formule « boeuf-soupe » à partir de 18h et ce jusque 22h. Ce qui permettra de prendre un apéro et manger sur place tout en écoutant de la bonne musique.

Comme d’habitude, les boeufs sont ouverts à tous et une liste de morceaux sera disponible sur notre site quelques semaines avant chaque date.

admin@letympan.fr +33 2 50 08 62 44 http://www.letympan.fr/

La Yourte du Tympan 8 rue du Chanoine Vautier Caen

