Les boeufs de l’Éprouvette : un moment de partage et d’écoute festive pour tous les amateurs de musique !

Viens jouer, écouter, proposer, expérimenter, avec nous le temps d’une soirée conviviale au café-concert l’Éprouvette. Que tu sois débutant.e, confirmé.e, timide ou déluré.e, tu es bienvenu.e ! Viens avec ton instrument si tu en as un, et ta bonne humeur si tu es show !

Évidemment, il est aussi possible de venir juste écouter et/ou danser !

Avis aux batteur.ses : nous vous proposerons une batterie électronique plutôt qu’une batterie acoustique dans le but de pouvoir gérer le niveau sonore plus facilement et de permettre à plus de personnes de rester dans la salle pour vous écouter ! Des percussions (cajon, djembé, tambourin, cloches, eco cup, ..) seront également à dispo !

+33 9 54 51 50 03 https://leprouvette.com/

L’Eprouvette D64 Saint-André-des-Eaux

