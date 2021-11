Lavoûte-Chilhac Maison des oiseaux Haute-Loire, Lavoûte-Chilhac Boeuf musical d’Automne Maison des oiseaux Lavoûte-Chilhac Catégories d’évènement: Haute-Loire

Lavoûte-Chilhac

Boeuf musical d’Automne Maison des oiseaux, 13 novembre 2021, Lavoûte-Chilhac. Boeuf musical d’Automne

Maison des oiseaux, le samedi 13 novembre à 18:00

Une session musicale est proposée en fin d’après-midi et en soirée après la conférence, où chacun, débutant ou confirmé, pourra participer à ce moment festif, autour d’un repas partagé, à la Maison des Oiseaux et de la Nature, à Lavoûte-Chilhac

Gratuit.

Soirée concert Maison des oiseaux Lavoute Chilhac, Le Prieuré Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T18:00:00 2021-11-13T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Lavoûte-Chilhac Autres Lieu Maison des oiseaux Adresse Lavoute Chilhac, Le Prieuré Ville Lavoûte-Chilhac lieuville Maison des oiseaux Lavoûte-Chilhac