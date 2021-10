Sarcelles Salle André Malraux Sarcelles, Val-d'Oise Bœuf Jazz Salle André Malraux Sarcelles Catégories d’évènement: Sarcelles

L’une des rares constantes en jazz est son lien indéfectible avec l’improvisation. C’est certainement dans le cadre des Bœufs ou Jam sessions que ce lien se fait plus intense. Chaque mois, le Conservatoire à rayonnement communal a le plaisir de vous convier à une soirée Bœuf Jazz, articulée en deux sets : un concert assuré par les professeurs du département jazz et autres artistes invités, suivi d’une scène ouverte, où chanteurs, musiciens amateurs et professionnels conversent, jouent, improvisent autour des grands standards. Un moment convivial, chaleureux, auquel se joignent des associations sarcelloises pour concocter de délicieux repas à déguster sur place. Chaque mois, le Conservatoire à rayonnement communal a le plaisir de vous convier à une soirée Bœuf Jazz Salle André Malraux Rue Taillepied – 95200 SARCELLES Village Sarcelles Val-d’Oise

