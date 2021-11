La Ciotat Club Convergences 1,Place Evariste Gras Bouches-du-Rhône, La Ciotat Boeuf Jazz Club Convergences 1,Place Evariste Gras La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Ciotat

Boeuf Jazz Club Convergences 1,Place Evariste Gras, 12 novembre 2021, La Ciotat. Boeuf Jazz

Club Convergences 1, Place Evariste Gras, le vendredi 12 novembre à 20:30

Ouvert à tous les musiciens et musiciennes, entrée libre et gratuite, venez passer une bonne soirée et partager vos talents sur scène!

Entrée libre

♫♫♫ Club Convergences 1,Place Evariste Gras 13600 La Ciotat La Ciotat Bouches-du-Rhone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T20:30:00 2021-11-12T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, La Ciotat Autres Lieu Club Convergences 1,Place Evariste Gras Adresse 13600 La Ciotat Ville La Ciotat lieuville Club Convergences 1,Place Evariste Gras La Ciotat