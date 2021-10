MAGNY-LES-HX Café Culture de l'Estaminet MAGNY-LES-HX BOEUF JAZZ Café Culture de l’Estaminet MAGNY-LES-HX Catégorie d’évènement: MAGNY-LES-HX

le vendredi 11 février 2022 à 20:30

Place au bœuf ! Musiciens et mélomanes, la scène de l’Estaminet met à votre disposition sono, amplis, batterie, piano, percus et micros pour un rendez-vous musical à partager en toute convivialité. Pour taper le Bœuf, rien de plus simple, faites mijoter quelques standards et laissez s’exprimer votre créativité ! Alors, à vous de jouer ! Bœuf organisé en partenariat avec l’Association Musicale de la Mérantaise et l’association Zic en Herbe. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. Jazz / Musiques actuelles Musiciens et mélomanes, à vous de jouer ! Café Culture de l’Estaminet Esplanade Gérard Philipe, Quartier du Buisson, Avenue de Chevincourt MAGNY-LES-HX

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T20:30:00 2022-02-11T22:30:00

