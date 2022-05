Boeuf Jazz Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Boeuf Jazz Yourte du Tympan implantée au Château de Caen, coté Esplanade de la Paix Allée des Fossés du Château Caen

2022-06-09 19:00:00 – 2022-06-09 22:00:00 Yourte du Tympan implantée au Château de Caen, coté Esplanade de la Paix Allée des Fossés du Château

Apollinaire Bertrand et sa bande de potes de la classe de jazz du Conservatoire prend les rennes du boeuf! Ca va groover! Ouvert à tous les niveaux.

