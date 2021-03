Sarcelles Auditorium Gérard Grisey du Conservatoire Sarcelles, Val-d'Oise Bœuf Jazz Auditorium Gérard Grisey du Conservatoire Sarcelles Catégories d’évènement: Sarcelles

L’une des rares constantes en jazz est son lien indéfectible avec l’improvisation. C’est certainement dans le cadre des Bœufs ou Jam sessions que ce lien se fait plus intense. Chaque mois, le Conservatoire à rayonnement communal a le plaisir de vous proposer une soirée Bœuf Jazz. Composition du Bœuf Jazz du mois de mars :

**Michel Pastre** au saxophone,

**Ramona Horvath** au piano,

**Nicolas Rageau** à la contrebasse,

**Philippe Soirat** à la batterie. Ce événement sera diffusé le samedi **27 mars 2021** à **20 h 30** sur :

_Facebook_ : @Sarcellesmaville

_YouTube_ : Sarcelles TV

_Facebook_ : @Sarcellesmaville

_YouTube_ : Sarcelles TV

_Twitch_ : [https://www.twitch.tv/sarcellestv](https://www.twitch.tv/sarcellestv)

