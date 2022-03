Bœuf itinérant Rest’o Zoy,Blangy-sur-Bresle (76)

**Bœuf itinérant au REST’O ZOY** Concept festif créé par l’association Amuséon, Le Boeuf Itinérant est une session mensuelle de musique traditionnelle, ouverte à tous les musiciens intéressés et aussi aux danseurs, qui s’installe pour la soirée dans un café pour passer un bon moment à musiquer ensemble, autour des ateliers de musique de Mers les Bains, Amiens Abbeville et Liomer. **Entrée libre. Hors consommations** **Pour manger sur place il est prudent de réserver : au 02.32.97.30.05** *source : événement [Bœuf itinérant](https://agendatrad.org/e/35926) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

