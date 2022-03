Boeuf itinérant à Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Catégories d’évènement: Blangy-sur-Bresle

Seine-Maritime

Boeuf itinérant à Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle, 29 avril 2022, Blangy-sur-Bresle. Boeuf itinérant à Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle

2022-04-29 – 2022-04-29

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime A partir de 20h00

Le Boeuf Itinérant est une session mensuelle de musique traditionnelle, ouverte à tous les musiciens intéressés et aussi aux danseurs, qui s’installe pour la soirée dans un café pour passer un bon moment à musiquer ensemble, autour des ateliers de musique de Mers les Bains, Amiens et Liomer. Entrée libre. Hors consommations Les réservations sont vivement conseillées pour manger sur place ! Tèl : 02 32 97 30 05 – www.amuseon.fr A vos instruments et souliers de danse ! A partir de 20h00

Le Boeuf Itinérant est une session mensuelle de musique traditionnelle, ouverte à tous les musiciens intéressés et aussi aux danseurs, qui s’installe pour la soirée dans un café pour passer un bon moment à musiquer ensemble, autour… amuseon.contact@gmail.com +33 2 32 97 30 05 http://www.amuseon.fr/ A partir de 20h00

Le Boeuf Itinérant est une session mensuelle de musique traditionnelle, ouverte à tous les musiciens intéressés et aussi aux danseurs, qui s’installe pour la soirée dans un café pour passer un bon moment à musiquer ensemble, autour des ateliers de musique de Mers les Bains, Amiens et Liomer. Entrée libre. Hors consommations Les réservations sont vivement conseillées pour manger sur place ! Tèl : 02 32 97 30 05 – www.amuseon.fr A vos instruments et souliers de danse ! Blangy-sur-Bresle

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Blangy-sur-Bresle, Seine-Maritime Autres Lieu Blangy-sur-Bresle Adresse Ville Blangy-sur-Bresle lieuville Blangy-sur-Bresle Departement Seine-Maritime

Boeuf itinérant à Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle 2022-04-29 was last modified: by Boeuf itinérant à Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle 29 avril 2022 Blangy-sur-Bresle seine-maritime

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime