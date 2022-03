Boeuf de 5 à 7 au Pannonica avec Sven Michel Pannonica (Salle), 24 avril 2022, Nantes.

2022-04-24

Horaire :

Gratuit : oui

Les bœufs de 5 à 7 sont le rendez-vous des pratiques en amateur au Pannonica. Ils se composent d’abord d’un atelier encadré par un professionnel (de 11h à 17h), puis d’une représentation face au public (de 17h à 19h). Ces temps de pratique sont l’occasion de s’exercer et jouer à plusieurs dans des conditions professionnelles grâce à l’équipement du Pannonica. Les musiciens doivent toutefois venir avec leur instrument. Le dimanche 24 avril 2022 – Rendez-vous avec Sven Michel : Jouer et composer avec le rythme. Sven Michel a débuté avec la batterie, continué avec le trombone, et ne finira pas de découvrir encore et encore la musique sous toutes ses formes. Membre du collectif 1Name4aCrew, il s’investit dans des projets de jazz (du plus vieux ou plus récent), de musiques afro-latine, math-rock et expérimentale. Atelier accessible gratuitement sur inscription à boeufpanno@icloud.com Atelier de 11h à 17h Concert public de 17h à 19h (entrée libre) – Restitution et session d’improvisation.

Pannonica (Salle) adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 83 87 06 https://www.pannonica.com