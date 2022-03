Boeuf de 5 à 7 au Pannonica avec Sammy Samson Pannonica (Salle), 22 mai 2022, Nantes.

2022-05-22

Horaire :

Gratuit : oui

Les bœufs de 5 à 7 sont le rendez-vous des pratiques en amateur au Pannonica. Ils se composent d’abord d’un atelier encadré par un professionnel (de 11h à 17h), puis d’une représentation face au public (de 17h à 19h). Ces temps de pratique sont l’occasion de s’exercer et jouer à plusieurs dans des conditions professionnelles grâce à l’équipement du Pannonica. Les musiciens doivent toutefois venir avec leur instrument. Le dimanche 22 mai 2022 – Rendez-vous avec Sammy Samson : Autour de la gamme pentatonique La gamme pentatonique est très utilisée dans des nombreux styles musicaux : jazz, funk, musiques actuelles, rock et variétés. Nous allons l’aborder et voir comment l’appliquer dans nos improvisations. Originaire du Togo et du Ghana par sa mère où Sammy Samson a découvert la musique dès son enfance, ce compositeur, pianiste et chanteur est passionné par la complexité des rythmes et propose une musique métissée mêlant traditions africaines et jazz moderne. Cet ancien membre du groupe Touré Kunda est surtout un artiste engagé, dont la musique se veut génératrice de lien social et de partage. Atelier accessible gratuitement sur inscription à boeufpanno@icloud.com Atelier de 11h à 17h Concert public de 17h à 19h (entrée libre) – Restitution et session d’improvisation.

Pannonica (Salle) adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 83 87 06 https://www.pannonica.com