Boeuf Blues le 21/03/2024 La Vapeur Dijon, jeudi 21 mars 2024.

Boeuf Blues le 21/03/2024 La Vapeur Dijon Côte-d’Or

L’association Vaporetto et La Vapeur vous invitent à un Bœuf Blues

Le jeudi 21 mars 2024, à 20h30

L’entrée est libre.

La soirée sera animée par le groupe « Blue Biscuit ».

Ce sont quatre musiciens d’expérience dont les routes se croisent au carrefour des musiques afro-américaines.

Avec le blues comme moyen d’expression, les individualités se fondent en une voix unique et compacte qui fait émerger des grooves solides et des improvisations fusionnelles.

Qu’ils se produisent en quartet ou en trio au gré des circonstances, la magie opère et la musique conserve la même fraîcheur. Groove, énergie et bonheur de partager sont toujours au rendez-vous avec BLUE BISCUIT.

Musiciens :

Guitare et Chant Ivan David

Orgue Hammond Sébastien Vaivrand

Batterie Jean-Michel Bove

Voici quelques titres pour commencer le bœuf :

– Sweet home Chicago (D) Robert Johnson

– Key To The Highway (A) Charlie Segar/Little Walter

– Cocaïne (E) JJ Cale

– Hoochie Coochie Man (A): Willie Dixon

– Killing Floor (A) Muddy Waters/Preston Foster

– Rock me Baby (C) BB King (slow funky groove)

https://www.facebook.com/events/1693797654477780/?

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063484985043

https://www.youtube.com/@bluebiscuit8342 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 20:30:00

fin : 2024-03-21 23:30:00

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté boeuf.vaporetto@laposte.net

