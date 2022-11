Boeuf au Mail Scène Culturelle Soissons, 29 novembre 2022, Soissons.

Boeuf au Mail Scène Culturelle

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

2022-11-29 21:00:00 – 2022-11-29 00:00:00

Soissons

Aisne

Soissons

Le traditionnel Bœuf de l’EJC c’est une scène musicale ouverte à tous et gratuite Pour le 29 Novembre, le Bœuf sera d’autant plus grandiose puisqu’il aura lieu au Mail Scène Culturelle juste après le spectacle « Le Gros Tube ».

Jazz, Pop, musique actuelle… Nos intervenants y jouent durant la soirée, basse, batterie, clavier, trompette, saxo, guitare, percussions et bien sûr du chant. Venez passer une belle soirée musicale gratuite. Vous êtes les bienvenus sur scène !Bar sur place. Rendez vous de 21h à Minuit au Mail Scène Culturelle, 7 rue Jean de Dormans à Soissons

ejc.soissons.info@gmail.com https://ejc-soissons.com/

EJC ville de Soissons

Soissons

