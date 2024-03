Bœuf à l’usine Usine à Chapeaux Rambouillet, samedi 23 mars 2024.

Bœuf à l’usine Scène ouverte Samedi 23 mars, 20h30 Usine à Chapeaux Entrée libre

Tu es bassiste, chanteur.se, guitariste, percussionniste, claviériste… BREF MUSICIEN.NE ! L’Usine à Chapeaux t’invite à monter sur scène pour jouer tes morceaux préférés avec d’autres passionné.e.s.

Tu as juste à prendre ton instrument, à t’armer d’un peu de courage et à nous rejoindre pour une soirée qui est accessible à toutes et tous, dans une ambiance conviviale !

Usine à Chapeaux 32 rue Gambetta – Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France 01.30.88.89.00 https://www.usineachapeaux.fr/ https://www.instagram.com/usineachapeaux/ [{« type »: « email », « value »: « j.duprat@usineachapeaux.fr »}] L’Usine à Chapeaux est une association socio-culturelle qui a pour objet de permettre l’épanouissement des individus à travers la culture, des initiatives sociales, des organisations et pratiques collectives et le développement du lien social.

Elle porte différents labels : Centre Social par la CAF (renouvelé en 2022) ; Information Jeunesse (IJ) par la DRDJS (renouvelé en 2022) ; SMAC par la DRAC IDF.

Elle touche une diversité de publics par différents champs d’actions et différents publics : parentalité, enfance, jeunesse, seniors, social, pratique de loisirs, …