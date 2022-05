Boeuf à la broche Rochegude Catégories d’évènement: Drôme

Rochegude

Boeuf à la broche, 25 juin 2022, Rochegude. Boeuf à la broche boulodrome B.J.R Rochegude

2022-06-25 12:00:00 12:00:00 – 2022-06-25 boulodrome B.J.R

Rochegude 26790 EUR Venez passer une agréable journée avec La Boule Joyeuse qui vous propose son Boeuf à la broche et son aligot, et profiter du moment pour taper la boule ! aymard.tp2000@wanadoo.fr +33 4 75 98 20 50 boulodrome B.J.R Rochegude

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Rochegude Autres Lieu Rochegude Adresse boulodrome B.J.R Ville Rochegude lieuville boulodrome B.J.R Rochegude Departement Drôme

Rochegude Rochegude Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rochegude/

Boeuf à la broche 2022-06-25 was last modified: by Boeuf à la broche Rochegude 25 juin 2022

Rochegude Drôme