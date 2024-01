BOEUF #3 École Nationale de Cirque de Châtellerault Châtellerault, jeudi 7 mars 2024.

BOEUF #3 Selon le dictionnaire Larousse, « Faire le Boeuf » c’est « se réunir de façon impromptue entre musiciens de jazz pour constituer un orchestre improvisé ». Jeudi 7 mars, 19h00 École Nationale de Cirque de Châtellerault Gratuit

On se retrouve le 24 janvier pour le second bœuf de l’année ! Nos élèves de loisirs, de bac cirque et nos étudiant·es de la CPES reviennent tester de nouvelles choses sur scène !

Rendez-vous le 24 janvier à 19h à l’école et n’hésitez pas à ramener un petit quelque chose à grignoter pour un temps convivial après le bœuf !

École Nationale de Cirque de Châtellerault 2 allée de la Laïcité, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 La Renaitrie Vienne Nouvelle-Aquitaine

ENCC Jade Patrier