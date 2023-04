Balades Nature – Forêts et chaumes du Champ du Feu 13 rue Dietrich Bœrsch Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Balades Nature – Forêts et chaumes du Champ du Feu 13 rue Dietrich, 27 mai 2023, Bœrsch. Guidés par un Accompagnateur en Montagne, partez à la découverte du point culminant du département (1099m) au Champ du Feu !.

Guided by a mountain leader, discover the highest point of the department (1099m) at Champ du Feu! Guiado por un guía de montaña, descubra el punto más alto del departamento (1099 m) en Champ du Feu Entdecken Sie unter der Führung eines Bergbegleiters den höchsten Punkt des Departements (1099m) auf dem Champ du Feu!

