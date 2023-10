Canyon – Cesame Boën-sur-Lignon Débats-Rivière-d’Orpra Catégories d’Évènement: Débats-Rivière-d'Orpra

Loire Canyon – Cesame Boën-sur-Lignon Débats-Rivière-d’Orpra, 8 octobre 2023, Débats-Rivière-d'Orpra. Canyon – Cesame Dimanche 8 octobre, 10h30 Boën-sur-Lignon Sur inscription. Gratuit. Sortie Canyon dans la Loire au Dardanet à Boen sur lignon, ce dimanceh 8 octobre.

https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/21917/Dardanet.html

Il faut prévoir une combinaison néoprène (au minimum le bas) et le baudrier.

Pour la combi : possibilité de location à cabesto (https://www.cabesto.com/fr/stores/expe-saint-etienne).

10 personnes maxi Cette sortie sera maintenu uniquement si les conditions météo le permettent.

2023-10-08T10:30:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00

