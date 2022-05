BOÈM Savenay Savenay Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Savenay

BOÈM Savenay, 20 mai 2022, Savenay. BOÈM Savenay

2022-05-20 – 2022-05-20

Savenay Loire-Atlantique Déborah GREGOIRE (Voix) et Frédéric HEREAU (Piano) Ce duo piano voix vous propose un dialogue et vous invite dans leur univers poétique où se décline la vie, la nuit, l’amour… Tarif : 12€ Dans le cadre du festival De Vive Voix, venez découvrir le duo piano-voix de Boèm ! Déborah GREGOIRE (Voix) et Frédéric HEREAU (Piano) Ce duo piano voix vous propose un dialogue et vous invite dans leur univers poétique où se décline la vie, la nuit, l’amour… Tarif : 12€ Savenay

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Savenay Autres Lieu Savenay Adresse Ville Savenay lieuville Savenay Departement Loire-Atlantique

Savenay Savenay Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/savenay/

BOÈM Savenay 2022-05-20 was last modified: by BOÈM Savenay Savenay 20 mai 2022 Loire-Atlantique Savenay

Savenay Loire-Atlantique