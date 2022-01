BOEING BOEING de M. Camoletti Salle des fêtes de Longeau-Percey Longeau-Percey Catégories d’évènement: Haute-Marne

Longeau-Percey

BOEING BOEING de M. Camoletti Salle des fêtes de Longeau-Percey, 19 février 2022, Longeau-Percey. BOEING BOEING de M. Camoletti

Salle des fêtes de Longeau-Percey, le samedi 19 février à 20:30

Cette année, la troupe de Théâtre Amateur Haut-Marnaise, Les Fusionnés, présente, toujours avec sa « touche personnelle ». une pièce en trois actes du célèbre auteur de Boulevards : Marc CAMOLETTI L’histoire commence ainsi … Bernard, architecte de son état, mène de front pas moins de trois aventures amoureuses avec des hôtesses de l’air. Il est aidé par sa fidèle Berthe, Bonne d’exception au caractère particulier. Un vieil ami, Robert, arrive de province, et assiste à ce chassé-croisé. Mais un jour, cette belle mécanique se coince …

10 euros

Comédie en 3 actes Salle des fêtes de Longeau-Percey longeau-percey Longeau-Percey Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T20:30:00 2022-02-19T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Longeau-Percey Autres Lieu Salle des fêtes de Longeau-Percey Adresse longeau-percey Ville Longeau-Percey lieuville Salle des fêtes de Longeau-Percey Longeau-Percey Departement Haute-Marne

Salle des fêtes de Longeau-Percey Longeau-Percey Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longeau-percey/