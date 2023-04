Festimaitisse Rue du Bois, 13 mai 2023, Boeil-Bezing.

Programme de la journée : 10h30 : Stage de danse africaine (tout niveau) avec Fatou Sylla

11h : Pause lecture et Atelier découverte musicale pour enfants

13h : Causerie sur le rythme et le langage universel

13h30 -15h30: Stage de percussions avec Adaou Ouattara

16h : Démonstration de chaque école de percussions

19h : Représentation stage de danse & école de percussions

19h30 – 20h00: « Bal poussière »

20h : Repas Africain sur réservation (Mafé Poulet/Mafé légumes)

Concerts, musique du monde :

20h30 – 22h00: BisoMusiki

22h00 – 00h00: M’airsiDorien

00h00 – 02h00 : DJ

Un espace jeu sera dédiés aux enfants dans l’enceinte du festival.

Toute la journée vous trouverez un marché de créateur et des stand de produits cosmétique naturel..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . EUR.

Rue du Bois Salle socio culturelle

Boeil-Bezing 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Program of the day: 10:30 am: African dance workshop (all levels) with Fatou Sylla

11am: Reading break and musical discovery workshop for children

1pm: Talk on rhythm and universal language

13h30 -15h30: Percussion workshop with Adaou Ouattara

4pm: Demonstration of each percussion school

7pm: Performance of dance workshop & percussion school

19h30 ? 8:00 pm: « Dust ball

8pm: African meal on reservation (Mafé Chicken/Mafé vegetables)

Concerts, world music:

20h30 ? 22h00: BisoMusiki

22h00 – 00h00: M’airsiDorien

00h00 ? 02h00: DJ

A game area will be dedicated to children within the festival.

All day long you will find a creator’s market and natural cosmetic products booth.

Programa del día: 10.30 h: Taller de danza africana (todos los niveles) con Fatou Sylla

11.00 h: Pausa de lectura y taller de descubrimiento musical para niños

13.00 h: Charla sobre el ritmo y el lenguaje universal

13.30 – 15.30 h: Taller de percusión con Adaou Ouattara

16.00 h: Demostración de cada escuela de percusión

19h00: Actuación del taller de danza y de la escuela de percusión

19h30 ? 20h: « Baile del polvo

20h00: Comida africana previa reserva (pollo mafé/verduras mafé)

Conciertos, músicas del mundo :

20h30 ? 22h00: BisoMusiki

22h00 – 00h00: M’airsiDorien

00h00 ? 02h00: DJ

Dentro del festival habrá una zona de juegos dedicada a los niños.

Durante todo el día encontrará un mercado de creadores y puestos de cosmética natural.

Tagesprogramm: 10.30 Uhr: Afrikanischer Tanzkurs (alle Niveaus) mit Fatou Sylla

11 Uhr: Lesepause und Workshop Musikalische Entdeckung für Kinder

13 Uhr: Gespräch über Rhythmus und universelle Sprache

13.30-15.30 Uhr: Perkussionskurs mit Adaou Ouattara

16 Uhr: Vorführung der einzelnen Perkussionsschulen

19 Uhr: Aufführung des Tanzkurses und der Perkussionsschule

19h30 ? 20.00 Uhr: « Staubiger Ball »

20 Uhr: Afrikanisches Essen auf Vorbestellung (Mafé Huhn/Mafé Gemüse)

Konzerte, Weltmusik :

20h30 ? 22.00 Uhr: BisoMusiki

22.00 – 00.00 Uhr: M’airsiDorien?

00.00 – 02.00 Uhr: DJ

Auf dem Gelände des Festivals gibt es einen Spielbereich für Kinder.

Den ganzen Tag über gibt es einen Designermarkt und Stände mit Naturkosmetikprodukten.

