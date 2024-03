Bodysong Océan Festival de la Body Music Carcans, samedi 17 août 2024.

Bodysong Océan Festival de la Body Music Carcans Gironde

Un festival unique célébrant la Body Music (traduisez chant & bodypercussion) est sur le point de transformer le Domaine de Bombannes en un paradis musical du 17 au 31 août 2024. Au bord du lac d’Hourtin, voici quatre journées d’immersion totale dans le monde captivant du chant et de la bodypercussion. Un évènement pour pratiquer la musique en groupe sans autre instrument que le corps et la voix, dans un esprit ludique, fédérateur, accessible à toutes et à tous.

Ateliers, jams & surprises musicales mêlant chant, bodypercussion, circle songs, percussions aquatiques, randonnées chantées, veillées musicales… une aventure inédite, imaginée et animée par la chanteuse Mélanie Rallo et le percussionniste Mathieu Laplanche pour profiter au maximum d’un environnement naturel d’exception, prendre du temps pour soi, développer sa musicalité avec les bénéfices et les joies du collectif. .

Début : 2024-08-17

fin : 2024-08-31

Domaine de Bombannes

Carcans 33121 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@bodysong.fr

