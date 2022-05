BodyBodyBodyBody, 29 juin 2022, .

2022-06-29 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-30

Première en France

Body Body (Dag Taeldeman & Andrew Van Ostade)

Gand / Anvers



Inclassable, BodyBodyBodyBody nous invite à une danse libératrice, à vivre une expérience totale où la musique percussive imprègne littéralement nos corps jusqu’à les contaminer… Difficile de résister à ce voyage musical et chorégraphique qui nous entraîne aux confins de la transe, vers un état quasi extatique.



“Go Go Go Go !” Telle est l’injonction lancée par le musicien et compositeur Dag Taeldeman et le batteur Andrew Van Ostade dans ce concert dansé électrisant. Enveloppé par la rythmique répétitive et envoûtante, transcendé par la voix de la soprano Lies Vandewege, le public entre dans la danse sous l’impulsion du performeur sarde Matteo Sedda nourri de la tradition folklorique de la tarentelle italienne. Ici tout s’enchevêtre et fusionne pour atteindre un état émotionnel paroxystique : l’oscillation magnétique entre l’électro, la guitare, les tambours et la musique rituelle, l’état des corps électrisés, la puissance vocale. BodyBodyBodyBody est une vague de fond qui balaye tout sur son passage, puisant sa force évocatrice dans la magie des pratiques populaires et jouant à l’équilibriste entre danse et musique, passé et présent. Extase, sidération, épuisement, plaisir…



Création 2020

Concept et musique : Dag Taeldeman & Andrew Van Ostade

Chorégraphie et interprétation : Matteo Sedda Soprano Lies Vandewege

Création lumière : Helmut Van Den Meersschaut / Son : Saul Mombaerts



Durée 55’

Conseillé à partir de 12 ans



Les représentations à Marseille reçoivent le soutien des autorités flamandes.

dernière mise à jour : 2022-05-06 par