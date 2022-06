BodyArt à la plage du Kelenn, 15 juillet 2022, .

BodyArt à la plage du Kelenn

2022-07-15 – 2022-07-15

L’association Rest’O’Kélenn est heureuse de vous offrir une heure de BodyArt dispensée par Nathalie Le Bras, chaque vendredi, entre le 15 juillet et le 19 août, de 11h à 12h.

Le BodyArt est un entraînement du corps et de l’esprit combinant la force, la souplesse, le cardio et la respiration. Il s’inspire de la médecine chinoise, mais aussi des principes du Ying et du Yang en voyant l’humain comme une unité du corps, de l’âme et de l’esprit. C’est en fait une discipline inspirée du yoga, du Pilates et du fitness. Il aurait comme vertus d’améliorer la stabilité, la coordination, le bien-être, de réduire le stress, de prévenir les douleurs dorsales et permettrait également d’avoir une meilleure posture.

+33 2 98 78 30 03

