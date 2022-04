Body Song animé par Mathieu Laplanche Maison des habitants de Beaudésert Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Body Song animé par Mathieu Laplanche

Maison des habitants de Beaudésert, 6 mai 2022, Mérignac.

le vendredi 6 mai à 18:00

Atelier tous niveaux, pour pratiquer la musique en famille sans autre instrument que sa voix, son corps, et leur incroyable possibilité sonore ! Venez vous exprimer au sein d’un groupe tout en développant votre musicalité ! _Sur inscription, à partir de 6 ans, gratuit._ Le Centre social et culturel de Beaudésert vous propose un atelier Body Song : comment faire de la musique avec seulement son corps et sa voix ? Maison des habitants de Beaudésert 81 avenue des Marronniers, 33700 Mérignac Mérignac Beaudésert Gironde

2022-05-06T18:00:00 2022-05-06T20:00:00

