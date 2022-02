«Body positive! Outil d’émancipation ou nouvelle injonction?» Bibliothèque de la Cité, 10 mars 2022, Genève.

«Body positive! Outil d’émancipation ou nouvelle injonction?»

Bibliothèque de la Cité, le jeudi 10 mars à 19:00

Les mouvements «body positive», ou de «positivité corporelle», ont aujourd’hui le vent en poupe et cherchent à démocratiser et valoriser la diversité des corps, en particulier ceux des femme-x-s, dans la société. Très populaires sur les réseaux sociaux, ils militent pour que toute-x-s les femme-x-s acceptent et aiment leur corps tel qu’il est, indépendamment des idéaux de beauté dominants parfois dangereux, toujours inaccessibles. Comment les mouvements «body positive» parviennent-ils à faire évoluer les normes corporelles de beauté? Peuvent-ils les dépasser et les rendre plus inclusives, ou au contraire tendent-ils à imposer de nouvelles injonctions? Quels impacts ont-ils sur la société, sur le milieu de la mode, sur le milieu culturel, etc.? À quelles résistances font-ils encore face? Intervenante-s: Marine Creuzet, spécialiste des enjeux de communication et d’égalité entre les femmes et les hommes, autrice de « Corps sous influence. Les réseaux sociaux, entre carcan et émancipation » (L’Harmattan, 2021); Agathe Hazard Raboud, comédienne et autrice du spectacle A qui est ce cul? qui interroge le devoir de minceur infligé aux femme-x-s; Anaïs Potenza, actrice culturelle engagée, militante contre la grossophobie et coordinatrice pour We Can Dance It; Gaëlle Prudencio, influenceuse, blogueuse, créatrice mode grande taille, activiste et autrice de « Fière d’être moi-même. S’accepter quand on n’est pas dans les normes de la société » (Ed. Leduc, 2021). Modération: Laurence Difélix, journaliste et productrice à la Radio Télévision Suisse (RTS). La table ronde est introduite par une performance poétique de Klimte*. Interprétation simultanée en langue des signes française (LSF). Cet événement sera retransmis en direct en ligne sur la page Facebook Égalité & Diversité dans la ville et celle des Bibliothèques municipales.

gratuit

Table ronde organisée par les Bibliothèques municipales et le service Agenda 21-Ville durable.

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T19:00:00 2022-03-10T20:30:00