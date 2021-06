Paris Goethe-Institut de Paris Paris Body of Truth Goethe-Institut de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Body of Truth Goethe-Institut de Paris, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 1 juillet 2021

de 19h30 à 21h30

gratuit

Un documentaire d’Evelyn Schels sur quatre artistes : Marina Abramović, Sigalit Landau, Shirin Neshat et Katharina Sieverding Body of Truth accompagne quatre artistes, dont le moyen d’expression principal est leur propre corps, dans un voyage fascinant et émotif à travers leurs biographies : La performeuse serbe Marina Abramović s’expose à la douleur physique afin d’obtenir de la liberté ; l’artiste de vidéo et d’installation israélienne Sigalit Landau cherche à guérir ses lésions internes par les moyens de l’art ; l’artiste de photo et de film iranienne Shirin Neshat conçoit le corps féminine à la fois comme unité sensuelle et comme espace politique, et, finalement, l’artiste de photo allemande Katharina Sieverding sent les artistes obligées de mettre en question les identités nationales. Il s’agit de quatre histoires de vie empreintes de conflits sociaux, d’expériences personnelles de la guerre, de la violence ainsi que de l’opression. Projection suivie d’un entretien avec la réalisatrice à 21h00. Version originale en anglais et allemand avec sous-titres en français. Spectacles -> Projection Goethe-Institut de Paris 17 avenue d’Iéna Paris 75016

9 : Iéna (234m) 6 : Boissière (317m)

Contact :Goethe-Institut Paris 01 44 43 92 82 info-paris@goethe.de https://www.goethe.de/ins/fr/de/m/sta/par.html https://www.facebook.com/GoetheInstitutParis Spectacles -> Projection Cinéma

Date complète :

2021-07-01T19:30:00+02:00_2021-07-01T21:30:00+02:00

© Börres Weiffenbach INDI FILM

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Goethe-Institut de Paris Adresse 17 avenue d'Iéna Ville Paris lieuville Goethe-Institut de Paris Paris