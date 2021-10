Body Movin’ Workshop voguing La Gaîté Lyrique, 24 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 24 octobre 2021

de 12h30 à 13h30

payant

Initiation à la danse ✨

Pour ce premier atelier Body Movin’ de la saison, le légendaire Vinii Revlon propose un cours d’initiation au vogue fem pour tous les âges. Alors, plutôt catwalk ou duckwalk ?

Au lendemain de My Sisters Lives Matter Ball et juste avant le Everything Orange And White Kiki Ball, les deux premiers balls voguing de la saison à la Gaîté Lyrique, The Legendary Vinii Revlon, danseur professionnel de voguing, nous donne rendez-vous pour s’initier à la pratique du vogue fem !

VOGUE FEM

Danse emblématique du mouvement voguing, le vogue fem naît à la fin des années 1970 aux États Unis – et notamment à New York – dans la communauté des femmes trans de la scène Ballroom, où se retrouve la communauté LGBT+ racisée. Cette danse leur permet alors de performer leur féminité en la valorisant par le geste, et ce jusqu’à l’exagération.

VINII REVLON

Reconnu internationalement, Vinii Revlon est le premier danseur en Europe à obtenir le titre de “Legend”. Il profite de cette position dans la communauté ballroom pour initier le grand public au voguing en montant sur la scène de l’Opéra Bastille aux côtés d’artistes comme Aya Nakamura, ou encore sur le parvis de l’Élysée pour un événement resté dans les anales… Il est par ailleurs membre fondateur du Studio HMU, un projet franco-américain engagé dans la recherche entre la culture baroque et le voguing. Il s’investit par ailleurs, bien sûr, dans l’organisation d’événements publics (United States of Africa Ball, My Sisters Lives Matter Ball…) et de projets avec la Gaîté Lyrique.

Spectacles -> Danse

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003

3, 4 : Réaumur – Sébastopol (134m) 3, 11 : Arts et Métiers (247m)



Contact :La Gaîté Lyrique https://gaite-lyrique.net/ https://www.facebook.com/gaitelyrique https://twitter.com/gaitelyrique

Spectacles -> Danse

Date complète :

2021-10-24T12:30:00+02:00_2021-10-24T13:30:00+02:00