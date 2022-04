Body Movin’ présente : All Style For All La Gaîté Lyrique, 22 mai 2022, Paris.

Le dimanche 22 mai 2022

de 15h30 à 19h30

. payant Tarif plein : 17€ Tarif adhésion : 15€

Un battle All Style For All réunissant la crème du voguing, du new style, du dancehall, de l’afro, de l’electro, du krump, du waacking et de la house ?

Emmenées par les astres danseurs Vinii Revlon et Missy NRC, les étoiles de ces danses nées à l’ombre des clubs font briller et vibrer la Gaîté Lyrique en affirmant leur style, dans une énergie collaborative et inclusive. Lieu de rencontre des différentes galaxies rythmiques et chorégraphiques, ce battle est le point de télescopage du cycle annuel Body Movin’, qui s’attache à explorer et mettre en lumière ces danses virales et non académiques.

Les différentes communautés de danses se donnent ici rendez-vous pour un événement exceptionnel. Les performances seront départagées par un jury composé de légendes parisiennes de chacune de ces danses – qu’il était temps de réunir dans un même battle ! – et portées par les incontournables MC Lydie Lapest et Vinii Revlon. Des pré-sélections se feront dans chacune des danses avant les rencontres inter-styles. Un dress- code coloré, dédié à chaque catégorie, viendra sublimer cette compétition dont un prix sera attribué au danseur ou à la danseuse au meilleur look. Au programme : vert pour le dancehall, rose pour le voguing, bleu pour le new style, jaune pour l’electro, orange pour le waacking, blanc pour l’afro, rouge pour le krump et noir pour la house !

Vinii Revlon

Premier danseur en Europe à obtenir le titre de “Legend”, figure majeure de la scène ballroom française, Vinii Revlon initie le grand public au voguing en montant sur la scène de l’Opéra Bastille, ou encore sur le parvis de l’Élysée pour un événement resté dans les anales… Il est membre fondateur du Studio HMU, et s’investit bien sûr dans l’organisation d’événements publics, à la Gaîté Lyrique notamment.

Missy NRC

Formée à l’école de la vie, Missy découvre le poppin à l’adolescence. Elle rencontre ensuite le groupe NRC, avec qui elle s’entraîne intensément à Villiers-le-Bel. En parallèle, elle devient bientôt enseignante au studio MRG et s’engage dans le circuit des battles, jusqu’à en devenir une figure incontournable. Elle pratique un hip- hop dans le ressenti et le flow, mêlant à la fois le relâché du freestyle et la rigidité du poppin.

Lydie Lapest

Danseuse mais également chanteuse et modèle, Lydie Lapest est une artiste pluridisciplinaire, un personnage haut en couleurs, à la fois dynamique et généreuse, qui adore être sur scène et hoster des événements avec humour et une énergie communicative. Son secret ? Une bonne humeur à toute épreuve, pour le plus grand bonheur des spectateurs et spectatrices.

MC : Vinii Revlon & Lydie Lapest

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

Contact : https://gaite-lyrique.net/evenement/this-is-not-body-movin-presente-all-style-for-all https://billetterie.gaite-lyrique.net/battle-all-style-for-all-festival-la-gaite-lyrique-paris-22-mai-2022-css5-gaitelyriquemob-pg101-ri8743869.html

