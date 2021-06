Nice Espace culturel départemental Lympia Alpes-Maritimes, Nice Body lightpainting Espace culturel départemental Lympia Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Espace culturel départemental Lympia, le samedi 3 juillet à 20:00

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées 2021, l’espace Lympia organise une nocturne jusqu’à 21 heures : 18 heures : visites flash de l’exposition Tatoueurs, Tatoués 19 heures : visite du bagne et du pavillon de l’horloge à la lanterne 20 heures : body lightpainting

Entrée libre.

Le lightpainting signifie « peindre avec la lumière ». Créez des dessins à l’aide de la lumière pour « tatouer » le corps de votre binôme. Espace culturel départemental Lympia 2 quai Entrecasteaux 06300 Nice Nice Carabacel Alpes-Maritimes

