Body Karaté Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Body Karaté Besançon, 3 juin 2022, Besançon. Body Karaté La Citadelle -Hexagone 99 Rue des Fusillés de la Résistance Besançon

2022-06-03 – 2022-06-03 La Citadelle -Hexagone 99 Rue des Fusillés de la Résistance

Besançon Doubs Besançon EUR 10 Le Body-Karaté est un cours cardio, utilisant des mouvements de Karaté et autres sports de combat, exécutés en rythme sur une musique dynamique. Pas de coups, pas de contact, les enchainements se font dans le vide. Le but est de se dépenser, s’amuser, passer un moment agréable tout en prenant soin de son corps, en transpirant un peu, beaucoup, passionnément avec pour décor la Citadelle et son magnifique panorama sur la ville de Besançon ! Le cours est dirigé par Isabelle, professeur 3ème DAN de karaté, diplômée DIF (diplôme d’instructeur fédéral) et CBK (certificat de Body-Karaté).

Informations pratiques : prévoir une bouteille d’eau, une tenue de sport et des baskets.

Réservation par mail à zaza.aguerre@gmail.com +33 3 81 87 83 33 https://www.citadelle.com/agenda/body-karate/ Le Body-Karaté est un cours cardio, utilisant des mouvements de Karaté et autres sports de combat, exécutés en rythme sur une musique dynamique. Pas de coups, pas de contact, les enchainements se font dans le vide. Le but est de se dépenser, s’amuser, passer un moment agréable tout en prenant soin de son corps, en transpirant un peu, beaucoup, passionnément avec pour décor la Citadelle et son magnifique panorama sur la ville de Besançon ! Le cours est dirigé par Isabelle, professeur 3ème DAN de karaté, diplômée DIF (diplôme d’instructeur fédéral) et CBK (certificat de Body-Karaté).

Informations pratiques : prévoir une bouteille d’eau, une tenue de sport et des baskets.

Réservation par mail à zaza.aguerre@gmail.com La Citadelle -Hexagone 99 Rue des Fusillés de la Résistance Besançon

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Besançon Adresse La Citadelle -Hexagone 99 Rue des Fusillés de la Résistance Ville Besançon lieuville La Citadelle -Hexagone 99 Rue des Fusillés de la Résistance Besançon Departement Doubs

Besançon Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

Body Karaté Besançon 2022-06-03 was last modified: by Body Karaté Besançon Besançon 3 juin 2022 Besançon Doubs

Besançon Doubs